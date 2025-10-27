Kim Kardashian defiende el look de su hija North West: "No tiene ningún problema"

Kim Kardashian ha salido al frente para poner un alto a la controversia generada en línea en torno a la apariencia de su hija mayor, North West. La adolescente de 12 años se convirtió en tema de debate tras compartir en TikTok un look audaz que incluía tatuajes y piercings faciales falsos, trenzas azules y una parrilla dental negra. Lea: Kim Kardashian sufre un aneurisma cerebral y culpa a la toxicidad de Kanye West

La respuesta de Kardashian

Las publicaciones originales mostraban a North y a dos amigas disfrutando de un paseo en jet privado, todas luciendo estilos coordinados que incluían henna y elementos de moda alternativa. Uno de los medios que encabezó la polémica, fue el Daily Mail Australia, quienes en su cuenta de TikTok publicaron un video con un titular que sugería preocupación por la nueva imagen de North. Sin embargo, Kim Kardashian utilizó la cuenta de TikTok que comparte con su hija (@kimandnorth) para desestimar categóricamente la crítica. Su respuesta fue concisa y directa: "Eso no tiene ningún problema", reafirmando su apoyo incondicional a la expresión personal de la joven.

Para Kardashian, la controversia refleja simplemente a su hija en una fase de "descubrimiento como adolescente" y juego, un punto de vista compartido por muchos seguidores en los comentarios que defendieron el derecho de North a la creatividad. Esta no es la primera vez que la fundadora de Skims enfrenta críticas por la forma en que North experimenta con la moda. Anteriormente, la joven fue criticada por usar un corsé y una minifalda en Italia. En aquel momento, Kardashian admitió haber aprendido de la reacción pública, pero enfatizó que no limitará la creatividad de su hija: