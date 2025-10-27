Televisión
Kim Kardashian defiende el look de su hija North West: "No tiene ningún problema"

La celebridad defendió públicamente el look de su hija North, de 12 años, afirmando que es una forma de expresar su creatividad.

   
    La apariencia de North West ha generado una ola de críticas alrededor del mundo hacia la más famosa de las Kardashian. ( RRSS )
Kim Kardashian ha salido al frente para poner un alto a la controversia generada en línea en torno a la apariencia de su hija mayor, North West.

La adolescente de 12 años se convirtió en tema de debate tras compartir en TikTok un look audaz que incluía tatuajes y piercings faciales falsos, trenzas azules y una parrilla dental negra.

Lea: Kim Kardashian sufre un aneurisma cerebral y culpa a la toxicidad de Kanye West

Kim Kardashian y sus amigas con el look que dio la vuelta al mundo.
Kim Kardashian y sus amigas con el look que dio la vuelta al mundo. ( RRSS )

La respuesta de Kardashian

Las publicaciones originales mostraban a North y a dos amigas disfrutando de un paseo en jet privado, todas luciendo estilos coordinados que incluían henna y elementos de moda alternativa.

Uno de los medios que encabezó la polémica, fue el Daily Mail Australia, quienes en su cuenta de TikTok publicaron un video con un titular que sugería preocupación por la nueva imagen de North.

Lea: Justicia francesa dictó sentencia a los atracadores de Kim Kardashian

Sin embargo, Kim Kardashian utilizó la cuenta de TikTok que comparte con su hija (@kimandnorth) para desestimar categóricamente la crítica.

Su respuesta fue concisa y directa: "Eso no tiene ningún problema", reafirmando su apoyo incondicional a la expresión personal de la joven.

  • Publicación del Daily Mail Australia con la respuesta de Kim Kardashian.
    Publicación del Daily Mail Australia con la respuesta de Kim Kardashian. ( RRSS )
  • Look inicial de North West en Italia.
    Look inicial de North West en Italia. ( RRSS )

Para Kardashian, la controversia refleja simplemente a su hija en una fase de "descubrimiento como adolescente" y juego, un punto de vista compartido por muchos seguidores en los comentarios que defendieron el derecho de North a la creatividad.

Lea: Del apellido famoso al estrellato propio: los hijos que eclipsaron a sus padres

Esta no es la primera vez que la fundadora de Skims enfrenta críticas por la forma en que North experimenta con la moda. Anteriormente, la joven fue criticada por usar un corsé y una minifalda en Italia.

En aquel momento, Kardashian admitió haber aprendido de la reacción pública, pero enfatizó que no limitará la creatividad de su hija:

"Al final del día, sé que es una niña muy buena y dulce. Me escucha, pero en otras áreas pienso, ‘Cariño, si quieres el cabello azul, que sea’. Eso la hace feliz, y nunca le quitaría esa creatividad", declaró.

