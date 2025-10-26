Televisión
26 oct 2025 , 12:47

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Latinoamérica se prepara para brillar en el Miss Universo 2025, conoce a las candidatas que representarán a lo mejor de nuestra región.

   
    De izquierda a derecha, las representantes de Uruguay, Ecuador y Venezuela. ( Ecuavisa )
Nadia Mejía partió el pasado viernes 24 de octubre a Tailandia, y con ello, la fiebre del Miss Universo se enciende en nuestro país. Las candidatas latinoamericanas ya están ultimando detalles para la gran gala de 2025, y es que la región se perfila como una de las más fuertes en esta edición del certamen universal.

Cada una es embajadora de la cultura, la tradición y la resiliencia de su nación, buscando emular el éxito de las 25 latinoamericanas que las precedieron, que han llevado la corona a casa, la última de las cuales fue Sheynnis Palacios de Nicaragua.

¡No te pierdas nuestra galería de imágenes para conocer a las deslumbrantes latinas que lucharán por la corona universal! Desde Argentina, hasta los latinos en Estados Unidos.

Argentina - Aldana Masset

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Bolivia - Yessica Hausermann

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Brasil - Gabriela Lacerda

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Chile - María Ignacia Moll

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Colombia - Vanessa Pulgarin

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Costa Rica - Mahyla Roth

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Cuba - Lina Luaces

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Ecuador - Nadia Mejía

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

El Salvador - Giulia Zanoni

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Guatemala - Raschel Paz

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Haití - Melissa Sapini

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Honduras - Alejandra Fuentes

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Latinos en USA - Yamilex Hernández

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

México - Fátima Bosch

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Nicaragua - Itza Castillo

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Panamá - Mirna Caballini

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Paraguay - Yanina Gómez

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Perú - Karla Bacigalupo

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Puerto Rico - Zashely Alicea

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

República Dominicana - Jennifer Ventura

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Uruguay - Valeria Baladan

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Venezuela -Stephany Abasali

Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Menciones especiales

  • Andrea Valero, Miss Universo España.
    Andrea Valero, Miss Universo España. ( RRSS )
  • Jaime VandenBerg, Miss Universe Canadá.
    Jaime VandenBerg, Miss Universe Canadá. ( RRSS )
  • Audrey Eckert, Miss USA.
    Audrey Eckert, Miss USA. ( RRSS )
