Conoce a las latinas que participarán en el Miss Universo 2025

Nadia Mejía partió el pasado viernes 24 de octubre a Tailandia, y con ello, la fiebre del Miss Universo se enciende en nuestro país. Las candidatas latinoamericanas ya están ultimando detalles para la gran gala de 2025 , y es que la región se perfila como una de las más fuertes en esta edición del certamen universal.

Cada una es embajadora de la cultura, la tradición y la resiliencia de su nación, buscando emular el éxito de las 25 latinoamericanas que las precedieron, que han llevado la corona a casa, la última de las cuales fue Sheynnis Palacios de Nicaragua.

¡No te pierdas nuestra galería de imágenes para conocer a las deslumbrantes latinas que lucharán por la corona universal! Desde Argentina, hasta los latinos en Estados Unidos.

