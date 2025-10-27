Este es el significado de la letra de Berghain, el primer sencillo de Rosalía en LUX

Rosalía ha dado un golpe de timón en su carrera con el lanzamiento de Berghain, su primer sencillo en más de un año y el potente adelanto de su anticipado cuarto álbum de estudio, LUX.

La canción no solo marca una nueva etapa, sino que redefine su propuesta sonora, fusionando la electrónica experimental con la intensidad emotiva de sus raíces flamencas.

El tema confirma el carácter ambicioso y colaborativo del nuevo disco, incluyendo a figuras como la icónica Björk y el DJ Yves Tumor en la producción, según la información revelada en el canal oficial de YouTube de la artista.

