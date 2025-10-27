Este es el significado de la letra de Berghain, el primer sencillo de Rosalía en LUX

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rosalia-se-une-como-voluntaria-para-ayudar-a-afectados-por-dana-XY8265033 target=_blank>Rosalía</a> ha dado un <b>golpe de timón</b> en su carrera con el lanzamiento de <b>Berghain</b>, su primer sencillo en más de un año y el potente adelanto de su anticipado <b>cuarto álbum</b> de estudio, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rosalia-lux-el-mal-querer-motomami-CA10321517 target=_blank>LUX</a>. La canción no<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/rosalia-podria-enfrentar-multa-usd-600-mil-por-caos-presentacion-lux-FC10307424 target=_blank></a>