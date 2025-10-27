Música
27 oct 2025 , 11:24

Este es el significado de la letra de Berghain, el primer sencillo de Rosalía en LUX

En su primer sencillo de LUX, la artista deja atrás su faceta Motomami para explorar la iconografía religiosa, la ópera y el canto en tres idiomas.

   
    En el videoclip, Rosalía está acompañada en todo momento por una orquesta sinfónica. ( Captura de Pantalla )
Rosalía ha dado un golpe de timón en su carrera con el lanzamiento de Berghain, su primer sencillo en más de un año y el potente adelanto de su anticipado cuarto álbum de estudio, LUX.

La canción no solo marca una nueva etapa, sino que redefine su propuesta sonora, fusionando la electrónica experimental con la intensidad emotiva de sus raíces flamencas.

El tema confirma el carácter ambicioso y colaborativo del nuevo disco, incluyendo a figuras como la icónica Björk y el DJ Yves Tumor en la producción, según la información revelada en el canal oficial de YouTube de la artista.

Portada de LUX.
Portada de LUX. ( RRS )

La nueva pieza musical se adentra en el segundo bloque de LUX, que explora la compleja dualidad entre el deseo y la búsqueda de redención. En el videoclip, aparece Rosalía, acompañada de una orquesta sinfónica que interpreta la partitura que la artista había revelado meses antes.

Las imágenes intercalan entre una Rosalía desesperanzada, e iconografía religiosa, que incluyen rosarios, velas, iglesias y un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús.

La experimentación lingüística es clave, con Rosalía interpretando el tema en español, inglés y alemán. La repetición de frases en alemán como "Su miedo es mi miedo / Su sangre es mi sangre" confiere a la canción un tono profundo y ceremonial, sugiriendo un vínculo casi místico entre los participantes de este rito sonoro.

Letra de Berghain

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Inglés / Español

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con intervención divina)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

(Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

Quiéreme)

