Las fotos se difundieron rápidamente en redes sociales y medios internacionales. En ellas se ve a Rosalía, con su estilo desenfadado, besando a Emilio Sakraya mientras paseaban por una calle europea. No hubo necesidad de palabras: la química entre ambos era evidente .

Aunque en Latinoamérica su nombre suene nuevo, Emilio Sakraya es un rostro muy conocido en Alemania. Actor y músico, ha participado en series como Tribes of Europa (Netflix) y películas como Warrior Nun. Tiene 27 años, es de ascendencia serbio-marroquí y destaca por su versatilidad artística, algo que lo hace muy compatible con el estilo creativo de Rosalía.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con opiniones divididas: algunos celebran la nueva relación y la ven como “un glow up total”, mientras otros aún no superan su historia con Rauw. Lo cierto es que Rosalía está viviendo su vida como quiere... y no se esconde.

