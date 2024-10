Adele y Céline Dion, grandes voces musicales de nuestra generación, vivieron un gran momento en medio del Colosseum Theater del Caesars Palace de Las Vegas, lugar en el que la intérprete de Someone Like You deleitaba a su público, y entre ellos, se encontraba la mítica cantante del clásico de Titanic.

En un video difundido en redes sociales se ve cómo Adele se percata que su colega está entre el público, y como toda una admiradora, se acerca a ella para saludarla, esta dinámica termina en un gran abrazo, y las inevitables ganas de llorar de la artista, misma que cantaba When We Were Young.

Ambas se abrazan fuerte, y luego se nota que Dion tampoco puede contener las lágrimas. El público aplaude y grita. El video se viraliza.