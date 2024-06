Céline Dion , cantante canadiense, estrenó su nuevo documental 'I am: Céline Dion' , en la plataforma de streaming Prime Video . En el largometraje se ve la batalla que vive por su enfermedad, el síndrome de la persona rígida .

Documental I am Celine Dion, una de las escenas donde la cantante está practicando sus notas vocales.

Documental I am Celine Dion, una de las escenas donde la cantante está practicando sus notas vocales. ( )

La canadiense confesó que se avergüenza por no tener el control de su propio cuerpo, también se siente frustrada . Además, Dion siente impotencia por no lograr las notas que desea de sus canciones, dado que por su enfermedad su voz se desafina.

Desde el tráiler del documental, se ve que Céline Dion no desea detenerse y está muy enfocada en su recuperación. La producción no solo se enfoca en la carrera profesional de Dion, habla sobre su lucha personal y temas de su vida diaria.

La cantante busca mantener su identidad como artista, a pesar de no continuar en escenarios por su situación. La ganadora del Grammy, destaca valores como no rendirse, ni perder la esperanza, aunque no hay certeza que eso le regrese su herramienta de trabajo, su voz.

Le puede interesar: Luis Miguel sorprende a sus fans al publicar una foto junto a Taylor Swift