“Estoy bien, pero es un gran trabajo. Me tomo las cosas día por día. No le gané a esta enfermedad, ella está adentro mío y siempre lo estará. Espero que podamos encontrar un milagro, una forma de curarla a través de investigaciones científicas, pero por ahora debo aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el Síndrome de la persona rígida”, expresó.

Pese a los intentos, Dion solo tienes dos opciones, rendirse o luchar: “O entreno como una atleta y me pongo a trabajar con mucho esfuerzo (...) o me dejo estar y que todo acabe, me quedo en mi casa, escucho mis canciones, me paro frente al espejo y empiezo a cantarme a mí misma. Así que decidí poner todo el empeño en cuerpo y alma, desde la cabeza a los pies, para trabajar junto a mi equipo médico”.

Celine Dion confiesa que sufre una rara enfermedad que le impide cantar, ¿de qué se trata?

Pese a ello, la artista no pierde la esperanza de volver a resurgir como el ave fénix: “Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es ver nuevamente la torre Eiffel! Tengo una gran fortaleza en mi interior, y sé que nada podrá detenerme”.