"Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos" , explicó su hermana Claudette al diario francés 7 Jour: "Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía 'lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien'" , manifestó también, evidenciando que la salud de su hermana permanecería en riesgo.

Posteriormente se volvió a ver a la cantante en un espacio masivo en las finale s de un partido de hockey, la artista incluso fue hasta los camerinos de los jugadores en muestra de apoyo. Todo parecía marchar mejor en su condición, sin embargo, la realidad no es como aparenta.

Pese a que Dion ha trabajado de la mano de "los mejores investigadores en el campo", su familiar contó que son pocas las mejorías que su salud ha palpado. Cabe recordar que la rareza de su enfermedad ha impedido el avance rápido de su mejoría.

"Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente", agregó, sin dejar a un lado el latente sueño de Lion, volver a los escenarios, aunque no sabría "a qué costo".