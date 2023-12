Rosalía se encuentra más feliz que nunca con el actor Jeremy Allen White, con quien ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor luego de finalizar su compromiso con Rauw Alejandro , mientras que el cantante boricua aprovecha cada oportunidad que tiene para mencionar su soltería y querer sacarle provecho, aunque esto no le funcionó en uno de sus recientes conciertos en su país natal, Puerto Rico.

El ex de la Motomami intentó bailar con la joven de 26 años pero fue rechazado de inmediato por la rubia cantante, quien se alejó de Rauw antes de bailar para la audiencia y continuar con su interpretación. Al finalizar su número musical, el puertorriqueño trató de hacer sentir incómoda a la española, a quien calificó de "muy tímida" por no aceptar perrear con él a pesar de estar soltero, pero Alba no se quedó callada y arremetió en su contra.