Céline Dion mostró su realidad al cantar, tras enfermedad que cambió su vida

Además, en un video publicado en redes sociales, se observa a Dion desesperada por no llegar a la nota que desea. No solo eso, la cantante explica que antes debía tener un sonido alto , ahora por su enfermedad, la voz se le corta.

En la alfombra roja, la intérprete de My Heart Will Go On agradeció a los presentes, pero sobre todo a su familia y neuróloga. La doctora fue quien logró diagnosticar a la cantante tras meses de no saber qué sucedía con su salud.

Este 18 de junio, la cuenta de la plataforma de streaming Prime Video, publicó otro avance del documental. En este clip, Céline expresa que se siente como un árbol de manzanas.