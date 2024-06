Justin Timberlake detenido por conducir en estado de ebriedad

El cantante Justin Timberlake fue arrestado en la ciudad de New York . Los cargos que se relacionan con su detención son los de conducir en estado de ebriedad . Así lo informaron medios locales.

Mapa de Hamptons, Long Island y New York City.

Mapa de Hamptons, Long Island y New York City. ( )

Puede interesarle: Don Omar: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”

Aún se está a la espera de un comunicado oficial de la policía. El cantante de 43 años tenía planificada una gira mundial de su sexto álbum "Everything I Thought It Was". Justamente este fin de semana el cantante tenía programados dos espectáculos en Chicago y uno el Madison Square de Nueva York, el martes. Justin Timberlake es actor, compositor y exmiembro de la banda masculina NSYNC.

No es la primera vez que el cantante se ve envuelto en líos por culpa del alcohol. De hecho, ha comentado abiertamente su deseo de buscar ayuda por sus problemas con la bebida. Las sanciones por conducir en estado de ebriedad en Nueva York pueden incluir: un año de cárcel, una multa de USD 1 000 y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses.