De la relación entre Britney Spears y Justin Timberlake no queda nada más que desagrado. Recientemente protagonizaron un intercambio de palabras en redes sociales, transparentando así que el resentimiento está más que presente.

Todo empezó el 24 de octubre del 2023, tras la publicación de las memorias de la princesa del pop tituladas The Woman In Me. En este texto, la artista devela varios aspectos desconocidos sobre su vida, incluido el aborto que se realizó después de que Timberlake conociera que estaba embarazada de él y le dijera que "no quería ser padre”. Sumado a esto, también dio detalles de las infidelidades del artista.

Las declaraciones de la intérprete de Toxic generaron un gran odio hacia su expareja. Es por ello que después de que salga a la luz el nuevo sencillo de su exnovio, Selfish, la también actriz le pidió disculpas a Justin a través de un post en sus redes e incluso alabó la recién lanzada canción.