Lo que llevó a que agentes del sheriff acudieran a su casa de los Ángeles para realizar un control de bienestar pero no encontraron nada fuera de lo normal, a pesar de que fueron los guardias de seguridad de la cantante quienes respondieron que todo estaba bien , ya que ella no quiso hablar con ellos.

Sin embargo, la intérprete de Baby One More time, ya aclaró el motivo por el que realiza estos videos, en su recién publicado libro The Woman in Me.

¿Quién es el padre de Britney Spears y por qué tiene la tutela legal de su hija?