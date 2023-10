Durante ese tiempo la cantante tuvo una entrevista con Andy Cohen, presentador de 65 años, quien desconocía la situación en la que ella estaba envuelta, ya que para ese momento aún no era de conocimiento público la tutela de la artista.

Britney Spears publica sus memorias, tituladas "The Woman In Me"

Recientemente la también actriz lanzó su propio libro denominado "The woman in me", en donde cuenta su historia incluida esta oscura etapa de su vida. Es por ello, que el presentador ya sabe de quien se trataba esta mujer.