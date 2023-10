Britney Spears vendió 400 000 copias en el primer día del lanzamiento de su libro

The Woman In Me, el libro de Britney Spears, es un total éxito tras revelar detalles de la vida profesional y privada de la cantante. En este, los capítulos sobre su vida de lujo y polémicas con celebridades como Justin Timberlake y Collin Farrell también son abordados en las páginas de su libro.

El lanzamiento en todas las versiones tanto como digital e impresa fue el 24 de octubre. Spears cree firmemente que “es el libro de memorias de famosos más vendido de la historia y solo es el día 1″. Las ganancias que le pertenecen a la cantante es del 25 % de las ventas, en lo que debe recaudar 12.5 millones de dólares que recibió como anticipo.

LEA: Jennifer Lopez protagoniza inesperada confesión de Britney Spears en su libro The Woman In Me

El ritmo de venta es estupendo a nivel mundial, por lo que muchos internautas comentan que si siguen así los niveles de compra del libro podría llegar al millón de copias totales vendidas.