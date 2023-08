Britney Spears y Sam Asghari dieron fin a su matrimonio de tan solo 14 meses. Pese a que posterior de la noticia emitida por medios estadounidenses como TMZ y People la estrella pop prefirió no hablar sobre el tema, acaba de pronunciarse en sus redes sociales, acompañada de un video bailando, contenido al que sus seguidores están acostumbrados.

"Como todos lo saben, Hesam y yo ya no estamos juntos. Seis años es mucho tiempo de estar con alguien, así que estoy un poco shockeada. No estoy aquí para explicar por qué, ya que no es problema de nadie, pero no pude soportar más el dolor". La feroz pelea entre Britney Spears y Sam Asghari que produjo su inesperado divorcio "De alguna forma telepática empecé a recibir muchos mensajes que derritieron mi corazón por parte de amigos, ¡muchas gracias!, he estado tratando de ser fuerte, y mi Instagram parece perfecto pero es muy lejano a la realidad, creo que todos lo sabemos".

"Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas de acuerdo a cómo me siento, pero por alguna razón siempre he escondido mis debilidades. Si no fuera la hija más fuerte de mi padre, sería enviada a algún lugar para ser tratada por doctores. Pero ahí es cuando más necesito a mi familia, se supone que el amor debería ser incondicional, no con condiciones". El divorcio entre Britney Spears y Sam Asghari da un giro inesperado en medio de presuntas amenazas

"Siempre voy a tratar de ser lo más fuerte que pueda y hacer lo mejor. Realmente lo estoy haciendo malditamente bien ahora. Como sea, tengan un buen día y no se olviden de sonreír".

Después de que Page Six haga pública la presunta discusión que desencadenó la ruptura, con respecto a una infidelidad, y que Sam abandonara la mansión que compartían en California, fuentes cercanas a las estrellas aseguraron que los hechos no son recientes, de hecho, Asghari no dormía en la residencia desde hace meses.