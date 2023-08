P!nk mostró su apoyo a Britney por su divorcio con Sam Asghari durante un concierto cambiando la letra de su canción 'Don't Let Me Get Me' 🥺🥹



En lugar de cantar "Tired of being compared to damn Britney Spears" cantó "sweet Britney Spears" pic.twitter.com/zk3xbk6MqD