Aunque la vida de Britney Spears ha estado debajo del radar por más de dos décadas, la icónica estrella pop al fin revelará su versión de lo que ha vivido y contará situaciones íntimas que nadie conocía y que han permanecido como un misterio durante varios años.

Con sus memorias, The Woman In Me, Spears relata desde su estrellato adolescente hasta convertirse en una de las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos, con las que espera terminar con los rumores y la desinformación: "No más conspiraciones, no más mentiras, sólo yo siendo dueño de mi pasado, presente y futuro".

Britney Spears confiesa sobre el aborto que sufrió tras embarazo con Justin Timberlake