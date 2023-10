El inesperado encuentro de Britney Spears, Maluma y J Balvin causa revuelo en redes

Britney Spears regresó a Nueva York después de varios años mientras se prepara para el lanzamiento de su tan esperado libro, The Woman in Me, el próximo 24 de octubre y, aunque no tiene en planes realizar entrevistas promocionales, está disfrutando al máximo sus días en la Gran Manzana.

La intérprete de Toxic llegó a la mencionada ciudad el miércoles 11 y en la noche se reunió con sus colegas Maluma y J Balvin en el restaurante Zero Bond, según informes de medios estadounidenses, donde comieron sushi y se tomaron fotografías que fueron compartidas en redes sociales, causando gran impacto en los internautas al ver la sorpresiva velada.

