El reality está lleno de jóvenes atractivos y talentosos que comparten cama con un compañero que les fue asignado al ingresar a la casa-estudio, así que los seguidores de Elizabeth desean saber cómo se siente la salvadoreña con lo que sucede durante la convivencia, por ese motivo ha decidido contestar mediante algunos videos publicados en su cuenta de TikTok.

"¿No te da miedo que esté encerrado con otras mujeres?" se lee en la parte superior del clip, haciendo referencia a las preguntas que recibe a diario, a lo que Cader contesta con una frase de la canción Te busco de Cosculluela y Nicky Jam: "Mami no me compares porque yo no compito", demostrando la seguridad que tiene en sí misma y en el actor de Compañía 593.

"Emma, estás mintiendo": Carolina Jaume desmiente haber filtrado el video íntimo de Emma Guerrero