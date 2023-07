Don Day confiesa que ya quiere formar una familia con Elizabeth Cader

View this post on Instagram

En Archivo Desbloqueado, el artista reafirmó que efectivamente él terminó la relación porque al convivir con Elizabeth, se dio cuenta que la Miss International El Salvador 2016 tenía ciertas actitudes que no eran de su agrado, pero una vez superada la crisis, la pareja que nació en El Poder del Amor, regresó más fuerte que nunca.

Al mismo tiempo de la ruptura, la influencer enfrentaba problemas legales con su expareja y padre de su hija, porque la menor habría estado fuera del país más tiempo del establecido. Al ser interrogado sobre Liahna, Don Day comentó que como se crió sin una figura paterna a su lado, él no sería quien separe a la niña de su progenitor. "Ella lo sabe que si no es así, nos vamos a despedir los dos", afirmó el actor, indicando que si la hija de Cader no pudiera estar en Ecuador, no hubieran continuado con la relación. Diego agregó que estuvo dispuesto a conocer al papá de Liahna, pero el salvadoreño fue quien no quiso aceptar el encuentro.

Además, Don Day aseguró que desea formar una familia con Elizabeth. "Ya no me estoy cuidando", señaló a Leonardo Quezada, Lazito.