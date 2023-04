Gratamente para sus fans, todo eso culminó: "Usted mi vida la paró de lleno y que bello es aprender. Me dolías mucho. Una relación diferente no significa que no tendrá problemas", recalca, sin antes premeditar "es más, siento que cada vez vendrán más y más... la cosa es superarlas".

'Don Day' confiesa su ruptura con Elizabeth Cader, ¿cuál es la razón detrás?

"JUNTOS. Elizabeth Cader, discúlpeme por mucho y gracias por tanto, corazón. Aprendamos todos los días. Sé que nuestras oraciones Dios las escucho. Te amo", manifestó el actor, quien con aquel mensaje afirmó que la relación con su amor salvadoreño volvió a llamar a su puerta.