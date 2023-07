View this post on Instagram

La Miss International El Salvador 2016 continuó explicando que, como la ruptura está relacionada a su personalidad, su novio decidió no exponer el tema ante las cámaras. "Yo soy muy risueña, yo me río por todo, desde muy pequeña también mi mamá me decía 'sos muy coqueta' y probablemente sí, ya uno nace así", cegando al artista ecuatoriano durante los primeros meses de enamoramiento, quien no veía la verdadera forma de ser de su pareja.

"Siempre he sido así, la diferencia es que, uno al principio de una relación ve lo bonito (...) yo creo que cuando pasa la ilusión, cuando pasa el 'eres perfecta', empiezas a ver todas las cosas malas, entonces él empezó a ver que tenía un carácter fuertísimo".

Por su lado, Diego acumuló todo lo que no le gustaba de la salvadoreña, pero no se las comentaba, hasta que un día "explotó y me dijo ya, chao, terminamos", poniendo fin a la relación sin explicar lo que le molestaba, por eso Elizabeth no comprendía lo que había sucedido.