"La vida nos enseña cosas todos los días . Y entre tantas experiencias uno piensa haberlas vivido todas", inicia relatando el protagonista de 'Compañía 593', novela producida por Ecuavisa. Tiempo atrás Diego Álvarez protagonizó varios episodios polémicos en sus redes sociales, donde se lo percibía agotado y con problemas personales sobre sus hombros. Sus seguidores se mostraron preocupados.

'Don Day' confirma su ruptura con Elizabeth Cader en polémica transmisión en vivo

En una publicación dedicada a la mujer que robó su corazón kilómetros lejos de su país natal, le escribió: "Usted mi vida la paró de lleno y que bello es aprender. Me dolías mucho. Una relación diferente no significa que no tendrá problemas", recalca, sin antes premeditar "es más, siento que cada vez vendrán más y más... la cosa es superarlas".