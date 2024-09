Adele se prepara para dar un giro a su carrera y explorar la actuación

La reconocida cantante británica Adele podría estar dando un nuevo rumbo a su carrera artística. Según un informe exclusivo del Daily Mail, la intérprete de Someone Like You ha estado tomando clases intensivas de actuación con un entrenador de Hollywood, lo que sugiere su interés por incursionar en el mundo del cine. La fuente cercana a la cantante afirmó que, cuando Adele se compromete a algo, da todo de sí.

Este cambio se da justo cuando la artista se prepara para una pausa prolongada en su carrera musical, tras finalizar su residencia en Las Vegas.

Además, se reporta que Adele ya ha dado instrucciones a su equipo para que informe a los principales estudios y productores de cine que está lista para asumir papeles en películas.

Aunque este paso puede sorprender a algunos, la cantante ha mencionado en el pasado su fascinación por el cine y el teatro, aunque siempre priorizó la música, que la llevó a vender más de 100 millones de discos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la cantante reveló que hay un papel específico que le interesa, aunque el guion aún no está listo.