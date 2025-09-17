Así puedes ver la última fecha de la residencia de Bad Bunny desde Ecuador

Los éxitos de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-sufre-percance-concierto-caen-pantalones-mitad-escenario-DA10011626 target=_blank>Bad Bunny</a> no se detienen en su internacionalización. Primero, fue uno de los artistas más reconocidos en los AMA Awards, luego consiguió <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-mon-laferte-shakira-nominados-latin-grammy-2025-lista-completa-HC10127909 target=_blank>12 nominaciones en los Latin Grammy</a>, y ahora<i><b></b></i> <b></b><b></b><i></i><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bad-bunny-gira-estados-unidos-ice-II10094581 target=_blank></a> <b></b><i></i><b></b>