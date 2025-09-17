Así puedes ver la última fecha de la residencia de Bad Bunny desde Ecuador

Los éxitos de Bad Bunny no se detienen en su internacionalización. Primero, fue uno de los artistas más reconocidos en los AMA Awards, luego consiguió 12 nominaciones en los Latin Grammy, y ahora anuncia la extensión de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí.

Aunque la preventa será exclusiva para el público boricua, lo más relevante de este anuncio es que esta última fecha se transmitirá a todo el mundo a través de diversas plataformas de streaming, y Ecuador está incluido.

Lea: Bad Bunny confiesa que no llevará su gira a Estados Unidos a causa del ICE

Si eres fan de Benito Antonio, aquí te contamos cómo puedes ver esta fecha y formar parte de la experiencia No Me Quiero Ir de Aquí desde la comodidad de tu hogar en Ecuador.