Música
17 sep 2025 , 14:00

Así puedes ver la última fecha de la residencia de Bad Bunny desde Ecuador

La última fecha de su residencia No Me Quiero ir de Aquí se podrá ver en todo el mundo, y aquí te contamos cómo.

   
    Bad Bunny dará un último concierto en el Coliseo de Puerto Rico antes de partir hacia su gira mundial. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Los éxitos de Bad Bunny no se detienen en su internacionalización. Primero, fue uno de los artistas más reconocidos en los AMA Awards, luego consiguió 12 nominaciones en los Latin Grammy, y ahora anuncia la extensión de su residencia No Me Quiero Ir de Aquí.

Aunque la preventa será exclusiva para el público boricua, lo más relevante de este anuncio es que esta última fecha se transmitirá a todo el mundo a través de diversas plataformas de streaming, y Ecuador está incluido.

Si eres fan de Benito Antonio, aquí te contamos cómo puedes ver esta fecha y formar parte de la experiencia No Me Quiero Ir de Aquí desde la comodidad de tu hogar en Ecuador.

La presentación especial conmemorará el octavo aniversario del huracán María y dará inicio a una colaboración de varios años entre Bad Bunny y Amazon Music, enfocada en educación, ayuda en desastres y empoderamiento cultural, además de generar un impacto económico y social duradero en la isla.

¿Cómo puedo ver el concierto desde Ecuador?

El show de Bad Bunny del sábado 20 de septiembre se transmitirá gratis a nivel mundial. Desde Ecuador podrás verlo a través de las siguientes plataformas:

  • Aplicación de Amazon Music.
  • Canal de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic).
  • Prime Video para todos los clientes de Amazon

    • La residencia, que comenzó el 11 de julio, atrajo a más de 250 000 asistentes y contó con la participación de invitados como Belinda, Residente, Feid, Rauw Alejandro y Ozuna.

