Catherine Fulop sufre caída durante show de Erreway: “Hice un papelón”

Durante la función del 16 de septiembre del espectáculo de Erreway, miles de fanáticos se preparaban para una noche de nostalgia y música. Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado cuando Catherine Fulop, quien interpreta a Sonia Rey en la telenovela argentina, sufrió una dura caída en el escenario.

Integrantes originales de Erreway. ( )

El accidente ocurrió mientras la actriz participaba en una escena junto a Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija en la obra producida por Cris Morena. Según se observa en los videos que rápidamente se volvieron virales, Fulop tropezó con uno de sus tacones en un escalón, perdiendo el equilibrio y arrastrando consigo un televisor cercano. La reacción inmediata de Bordonaba y del público fue de preocupación. Sin embargo, Catherine logró reincorporarse sin asistencia médica visible y, micrófono en mano, restó dramatismo a la situación:

“¡Por suerte estoy viva! Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta”, expresó la actriz entre risas.

En Instagram, la cuenta oficial de Rebelde Way resumió la jornada como una experiencia llena de nostalgia, reencuentros y sorpresas para los fanáticos, incluyendo la participación especial de Fulop y otros miembros icónicos de la serie.

“Fue un regalo para todas las personas que amamos y crecimos con Rebelde Way. Más tarde llegó nuestra inigualable Catherine Fulop, Sonia Rey, buscando a los dos amores de su vida"