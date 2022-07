Camille Vasquez reveló detalles detrás del juicio y su relación con Johnny Depp

Además, precisó que Depp llegó a un estado en el que pensó "no tener más que perder": "El tenía que ponerlo todo ahí fuera", dijo la letrada, refiriéndose a los enfrentamientos entre el ex Jack Sparrow y su pareja, coprotagonista de Aquaman.

Camille Vasquez y Johnny Depp, señalados de una relación amorosa

Los rumores sobre una relación sentimental entre la abogada y su cliente no hicieron falta. Tras las repetidas intervenciones e interacciones que ambos experimentaron en cámara, más de un usuario en redes apuntó sobre la "química" entre ambos.

Además afirmó que no eran ciertas, ni si quiera un poco: "no significa que sean ciertas y obviamente en este caso no eran ciertas, nunca lo han sido".

Winona Ryder y su "complicado episodio" con Johnny Depp

Comunidades en redes apuntaban hacia la abogada debido a su "cariñosa" interacción con el actor, sin embargo, ella precisó que es así naturalmente, y no es la primera vez que se la señala de aquello: "yo soy sensiblera con todo el mundo (...) me describen naturalmente como una persona cariñosa".