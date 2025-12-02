Cine
Jorge Ulloa compra la Escuela de Cine de Quito gracias a un tiburón ecuatoriano

A través de su cuenta de Instagram, el cineasta ecuatoriano reveló que consiguió la meta de comprar la Escuela de Cine de Quito INCINE.

   
El cineasta ecuatoriano Jorge Ulloa, cofundador de Enchufe TV, ha confirmado la adquisición del Tecnológico Universitario de Cine y Actuación (Incine), el instituto que fue su alma máter y donde se forjó el talento que dio origen a uno de los canales de comedia en español más vistos del mundo.

Tras su reciente paso por los Emmy Internacional y su destacada participación en Shark Tank México, Ulloa finalmente aseguró los derechos para manejar y reformar la escuela, con la ambiciosa meta de transformarla en el semillero de una nueva era para el cine ecuatoriano.

La compra se concretó gracias al financiamiento de un tiburón ecuatoriano, cuya identidad no ha sido revelada, sumándose a la visión de Ulloa de impulsar la industria cultural del país.

Jorge Ulloa también es fundador de 2b Latam.
Jorge Ulloa también es fundador de 2b Latam. ( RRSS )

Ulloa, que anteriormente había buscado socios y créditos para salvar la escuela, ve esta adquisición como un paso fundamental para la creación de una industria audiovisual "poderosa, fuerte, sostenible" en el Ecuador.

En la descripción de su cuenta de Instagram, el cineasta expresó su compromiso con la institución:

"El Incine fue nuestra casa y donde nació todo. Ahora queremos seguir su legado y la maravillosa visión de sus fundadores, Camilo Luzuriaga y Lisette Cabrera, nuestros maestros y amigos. El sueño de que Ecuador sea una potencia audiovisual se construye desde el semillero y desde la identidad."

Esta iniciativa no es casual. Ulloa ha señalado consistentemente sus proyectos exitosos, como Enchufe TV y la película Dedicada a mi ex, como casos de que el talento ecuatoriano puede triunfar a nivel internacional.

Según Ulloa, el camino al éxito no siempre es fácil: "Ya estamos acostumbradísimos a que nos digan que no", una frase que resuena con la perseverancia que lo ha llevado a concretar esta monumental compra.

