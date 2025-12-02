Jorge Ulloa compra la Escuela de Cine de Quito gracias a un tiburón ecuatoriano

El cineasta ecuatoriano <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/que-son-emmy-internacional-premio-tv-dos-ecuatorianos-aspiran-BD10466878 target=_blank>Jorge Ulloa</a>, cofundador de <b>Enchufe TV</b>, ha confirmado la adquisición del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/alejo-chauvin-ecuatoriano-detras-emmy-internacional-con-y-llegaron-de-noche-BF10263516 target=_blank>Tecnológico Universitario de Cine y Actuación (Incine)</a>, el instituto que fue su<b> alma máter</b> y donde se<b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/jorge-ulloa-busco-millon-dolares-shark-tank-salvar-escuela-cine-quito-NA10322179 target=_blank></a> <b></b><b></b>