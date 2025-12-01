Zootopia 2 domina la taquilla de acción de gracias con USD 556 millones en su estreno

Zootopia 2, la nueva producción animada de Walt Disney Animation, revolucionó la cartelera internacional durante el feriado de Acción de Gracias al recaudar USD 556 millones en sus primeros cinco días, según cifras de Bloomberg.

El filme se estrenó en 4 000 salas en Estados Unidos, consolidándose como el segundo mejor debut histórico para esta fecha, únicamente superado por Moana 2, también de Disney.

