01 dic 2025 , 15:41

Zootopia 2 domina la taquilla de acción de gracias con USD 556 millones en su estreno

La secuela marca el segundo mejor estreno de Acción de Gracias en la historia y consolida el dominio de Disney en la taquilla festiva.

   
    Protagonistas de Zootopia 2: Nick y Judy. ( RRSS )
Kenneth Triviño
Zootopia 2, la nueva producción animada de Walt Disney Animation, revolucionó la cartelera internacional durante el feriado de Acción de Gracias al recaudar USD 556 millones en sus primeros cinco días, según cifras de Bloomberg.

El filme se estrenó en 4 000 salas en Estados Unidos, consolidándose como el segundo mejor debut histórico para esta fecha, únicamente superado por Moana 2, también de Disney.

Lea: ¿Woody iba a ser villano? La verdad detrás del protagonista de Toy Story

La secuela llegó a los cines el miércoles y refuerza la hegemonía de Disney en la temporada festiva, considerada para Hollywood tan crucial como el verano en términos de ingresos. “Las familias simplemente abrazaron Zootopia 2 de una manera profunda”, señaló Paul Dergarabedian, analista jefe de Comscore, en declaraciones a CNN.

El éxito continúa la sólida trayectoria de la franquicia: la película original, estrenada en marzo de 2016, debutó con USD 75 millones, acumulando USD 341 millones en Estados Unidos y USD 1 020 millones en todo el mundo, de acuerdo con Variety.

Lea: Shakira se pone los cuernos para el estreno de ZOO, el tema oficial de Zootopia 2

A nivel internacional, China ha sido decisiva para el rendimiento global de Zootopia 2. Su apertura en ese mercado solo ha sido superada por Avengers: Endgame, con USD 330 millones, convirtiéndola en uno de los lanzamientos cinematográficos más fuertes del año.

