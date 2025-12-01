¿Qué es la Ley Cazzu? La iniciativa civil que surgió de la polémica de Christian Nodal

Una disputa legal entre los artistas Cazzu y Christian Nodal por los permisos de viaje de su hija en común ha encendido un debate que trascendió lo personal y dio origen a una iniciativa ciudadana conocida como la Ley Cazzu. La propuesta, para aplicarse en Argentina, busca simplificar la legislación vigente para madres y padres con custodia, permitiéndoles movilizar a sus hijos menores sin depender de la constante autorización del otro progenitor. Lea: Esto es lo que paga Nodal como manutención a su hija con Cazzu, Inti

El Origen: un conflicto de custodia

El punto de partida de la Ley Cazzu fue la experiencia pública de la cantante argentina, Julieta Cazzuchelli, con la custodia de su hija Inti y su expareja, Christian Nodal. Lea: Ángela Aguilar rompe el silencio ante críticas por conciertos vacíos: “No se trata de cuántos te ven” Durante su participación en el pódcast Se Regalan Dudas, Cazzu reveló que la falta de consentimiento de Nodal para los desplazamientos de la niña le generó complicaciones, afectando su agenda profesional y su capacidad para viajar al exterior por motivos laborales. Según relató, el abogado del padre le advirtió que el permiso de viaje podía ser revocado "cuando su cliente quisiera".

¿Qué propone la Ley Cazzu?

Impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org, la iniciativa se centra en modificar las condiciones de viaje en casos de inasistencia o abandono parental comprobado. Los ejes centrales de la propuesta son:

Permiso de Viaje Permanente: Demostrado el abandono o la ausencia del otro progenitor, el adulto a cargo obtendría un permiso de viaje estable y permanente.

Eliminación de Trámites Reiterativos: Busca reducir la carga burocrática y los trámites judiciales que deben hacerse cada vez que se necesita salir del país.

Prioridad al Bienestar Infantil: La propuesta prioriza el interés superior de la niñez por encima de los conflictos personales entre los adultos.

La descripción de la petición subraya que la ley busca dar una "solución clara y humana" para que el permiso para circular con los hijos sea "permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos". Lea: Ángela Aguilar cancela conciertos en EE. UU. y aviva rumores de embarazo