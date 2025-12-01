Música
01 dic 2025 , 13:28

¿Qué es la Ley Cazzu? La iniciativa civil que surgió de la polémica de Christian Nodal

Un grupo de ciudadanos argentinos busca impulsar un proyecto de ley que busca simplificar la legislación en lo que respecta a niños con custodia compartida.

   
  • ¿Qué es la Ley Cazzu? La iniciativa civil que surgió de la polémica de Christian Nodal
    Cazzu y Nodal estuvieron juntos durante dos años. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Una disputa legal entre los artistas Cazzu y Christian Nodal por los permisos de viaje de su hija en común ha encendido un debate que trascendió lo personal y dio origen a una iniciativa ciudadana conocida como la Ley Cazzu.

La propuesta, para aplicarse en Argentina, busca simplificar la legislación vigente para madres y padres con custodia, permitiéndoles movilizar a sus hijos menores sin depender de la constante autorización del otro progenitor.

Lea: Esto es lo que paga Nodal como manutención a su hija con Cazzu, Inti

Nodal y Cazzu en 2023.
Nodal y Cazzu en 2023. ( RRS )

El Origen: un conflicto de custodia

El punto de partida de la Ley Cazzu fue la experiencia pública de la cantante argentina, Julieta Cazzuchelli, con la custodia de su hija Inti y su expareja, Christian Nodal.

Lea: Ángela Aguilar rompe el silencio ante críticas por conciertos vacíos: “No se trata de cuántos te ven”

Durante su participación en el pódcast Se Regalan Dudas, Cazzu reveló que la falta de consentimiento de Nodal para los desplazamientos de la niña le generó complicaciones, afectando su agenda profesional y su capacidad para viajar al exterior por motivos laborales.

Según relató, el abogado del padre le advirtió que el permiso de viaje podía ser revocado "cuando su cliente quisiera".

¿Qué propone la Ley Cazzu?

Impulsada por Gabriela Mosconi a través de la plataforma Change.org, la iniciativa se centra en modificar las condiciones de viaje en casos de inasistencia o abandono parental comprobado.

Los ejes centrales de la propuesta son:

  • Permiso de Viaje Permanente: Demostrado el abandono o la ausencia del otro progenitor, el adulto a cargo obtendría un permiso de viaje estable y permanente.
  • Eliminación de Trámites Reiterativos: Busca reducir la carga burocrática y los trámites judiciales que deben hacerse cada vez que se necesita salir del país.
  • Prioridad al Bienestar Infantil: La propuesta prioriza el interés superior de la niñez por encima de los conflictos personales entre los adultos.

    • La descripción de la petición subraya que la ley busca dar una "solución clara y humana" para que el permiso para circular con los hijos sea "permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos".

    Lea: Ángela Aguilar cancela conciertos en EE. UU. y aviva rumores de embarazo

    Con cerca de 30 mil firmas, la Ley Cazzu continúa ganando apoyo en línea, siendo vista por muchas madres como un respaldo real para garantizar sus derechos de circulación y estabilidad laboral, especialmente en familias monoparentales.

    Sin embargo, la propuesta ha abierto el debate sobre su viabilidad, ya que cualquier modificación a las leyes de protección infantil debe equilibrar la simplificación de trámites con el mantenimiento de salvaguardas de seguridad para los menores.

    Te sugerimos: Fans piden cancelar a Nodal tras responder a Cazzu por sus declaraciones sobre su hija

    Temas
    Entretenimiento
    amor
    infidelidad
    Familia
    leyes
    espectáculo
    Paternidad
    custodia
    Christian Nodal
    Cazzu
    Argentina
    Noticias
    Recomendadas