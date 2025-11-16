¿Woody iba a ser villano? La verdad detrás del protagonista de Toy Story

John Lasseter y Ed Catmull , figuras clave en la creación de Toy Story , revelaron detalles sobre la primera película, estrenada en 1995. Contaron que Woody estaba lejos de ser carismático y de ser ese líder querido por todos, originalmente iba a ser un villano. ​​

Toy Story 4 llegó a los cines hace siete años , cuando muchos creyeron que sería el cierre definitivo de la historia. Sin embargo, esta nueva entrega promete humor, nostalgia y la incorporación de nuevos personajes, como Lilypad , una tablet inteligente .

El pasado 11 de noviembre, Disney Pixar lanzó el primer adelanto de Toy Story 5 , donde se observa el regreso de los personajes Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Lasseter lo dijo directamente: “Woody era un imbécil”, durante una charla en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. En esa versión inicial, era autoritario, manipulador y altanero, buscaba su propio beneficio y no el de los demás juguetes.

El resultado fue tan cruel que los ejecutivos de Disney, al ver el proyecto, quedaron asustados y calificaron la historia como oscura y desagradable.

A los creadores les tomó dos semanas suavizar la historia y darle a Woody un rol de líder más empático. De esa forma, el proyecto pudo continuar, permitiendo que Toy Story se convierta en una historia divertida acompañada de una reflexión sobre la amistad.

Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026, con una trama situada en la actualidad y en torno a la tecnología.

