Cine
11 nov 2025 , 17:43

Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno: mira el primer avance

Woody, Buzz y sus amigos deberán enfrentarse a una tablet que amenaza a los juguetes y el valor del juego tradicional.

   
    Promocional de Toy Story. ( RRSS )
La larga espera ha terminado: Disney y Pixar lanzaron este martes 11 de noviembre el primer adelanto oficial de Toy Story 5, marcando el regreso de la icónica franquicia tras siete años desde el estreno de la cuarta entrega.

La película, que celebra el 30 aniversario de la saga, confirma así que esta entrega se centrará en la lucha entre las formas en que los niños juegan: por un lado, la forma tradicional con juguetes físicos, y por el otro, los videojuegos y las aplicaciones para móviles.

Arte conceptual de Toy Story 5.
Arte conceptual de Toy Story 5. ( RRSS )

La sinopsis revela que Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes deberán enfrentarse a un nuevo tipo de "juguete" que complica su misión: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana (doblada por Greta Lee).

Este juguete inteligente, representa una nueva amenaza que pone a prueba la relevancia del juego físico en un mundo dominado por lo digital. El elenco original en inglés retorna casi en su totalidad para dar vida a los queridos personajes:

  • Tom Hanks como Woody.
  • Tim Allen como Buzz Lightyear.
  • Joan Cusack como Jessie.
  • Tony Hale como Forky.

    • Además, el comediante Conan O’Brien se une al reparto como Smarty Pants, un juguete educativo. La cinta es dirigida por el veterano de Pixar Andrew Stanton (WALL-E) y codirigida por Kenna Harris.

    Pese a las preguntas de los fans sobre la necesidad de una quinta parte, Tom Allen defendió el proyecto, asegurando que se trata de una historia brillante que merecía ser contada. Toy Story 5 tiene previsto su estreno para el 19 de junio de 2026.

