Cine
29 sep 2025 , 13:53

La segunda película de Los Simpson ya tiene fecha de estreno, 20 años después

La familia amarilla prepara su regreso al cine tras 18 años de la primera cinta, con estreno fijado para julio de 2026.

   
    Secuencia de Los Simpson: la película, estrenada en 2007.( RRSS )
user placeholder

Kenneth Triviño
¡Abróchense los cinturones (y prepárense para otra dona gigante)! 20th Century Studios ha soltado la bomba: Los Simpson regresarán a la pantalla grande con una segunda película.

El anuncio se hizo oficial a través de redes sociales con un póster que parodia el original de 2007, mostrando la clásica dona rosa y el eslogan "Homero quiere repetir". La fecha de estreno ya está marcada: 23 de julio de 2027.

Esta noticia llega casi 20 años después del éxito de taquilla de Los Simpsons: La película, que recaudó USD 536 millones de dólares. Aunque la noticia es un subidón de energía para los fanáticos, el anuncio se dio tan de repente que los detalles clave son, por ahora, un misterio:

  • Creadores: Se desconoce si Matt Groening o el equipo original estarán a cargo de la dirección, el guion o la producción, aunque el promocional está firmado por él.
  • Doblaje Latino: Si bien es probable que las voces originales en inglés regresen, la participación del icónico Humberto Vélez (Homero) en la versión de español latino aún está en el aire.

    • Este nuevo filme busca revitalizar la franquicia, cuya relevancia entre las audiencias ha disminuido en los últimos años. Desde el 2010, la familia amarilla quedó relegada a las audiencias nacidas antes del 2005, mientras que gran parte de la Gen Z la desconoce por completo.

    Con una fecha de estreno tan lejana, ¡tendremos que esperar para ver si la familia amarilla logra un nuevo auge mundial!

