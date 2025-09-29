La segunda película de Los Simpson ya tiene fecha de estreno, 20 años después

Esta noticia llega casi 20 años después del éxito de taquilla de Los Simpsons: La película , que recaudó USD 536 millones de dólares . Aunque la noticia es un subidón de energía para los fanáticos , el anuncio se dio tan de repente que los detalles clave son, por ahora, un misterio :

El anuncio se hizo oficial a través de redes sociales con un póster que parodia el original de 2007 , mostrando la clásica dona rosa y el eslogan "Homero quiere repetir" . La fecha de estreno ya está marcada: 23 de julio de 2027 .

¡Abróchense los cinturones (y prepárense para otra dona gigante)! 20th Century Studios ha soltado la bomba: Los Simpson regresarán a la pantalla grande con una segunda película .

Este nuevo filme busca revitalizar la franquicia, cuya relevancia entre las audiencias ha disminuido en los últimos años. Desde el 2010, la familia amarilla quedó relegada a las audiencias nacidas antes del 2005, mientras que gran parte de la Gen Z la desconoce por completo.

Con una fecha de estreno tan lejana, ¡tendremos que esperar para ver si la familia amarilla logra un nuevo auge mundial!

