27 sep 2025 , 19:30

Miranda Priestly y Anna Wintour se cruzan en el rodaje de El Diablo Viste a la Moda 2

Meryl Streep reapareció como Miranda Priestly en pleno desfile de Dolce & Gabbana, donde saludó a Anna Wintour en un encuentro histórico que mezcló ficción y realidad.

   
    Anna Wintour (i) y Meryl Steep (d). ( RRSS )
La Semana de la Moda de Milán se convirtió este sábado en el escenario más glamuroso para la filmación de la esperada secuela, El Diablo Viste a la Moda 2 (Revenge Wears Prada).

La razón fue la impactante aparición de Meryl Streep caracterizada como la implacable Miranda Priestly. La actriz, de 75 años, se sentó en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana, desatando vítores del público, en una escena que forma parte del rodaje con público real que la producción integró a la trama.

El momento que acaparó todos los flashes fue el épico cruce entre la ficción y la realidad: Streep, en el papel de Miranda, saludó a Anna Wintour, la poderosa exeditora de Vogue que sirvió de inspiración original para el personaje.

La prensa de moda catalogó este instante como histórico, al reunir a la musa de la vida real con su formidable encarnación cinematográfica en el corazón de la pasarela. Este es el primer evento de la Semana de la Moda al que asiste Streep, y lo hizo completamente en la piel del personaje que definió su carrera.

Streep no estuvo sola. La acompañó Stanley Tucci, quien retoma su papel como Nigel Kipling, el director de arte que fuera la mano derecha de Miranda.

En la película original (El Diablo Viste a la Moda, 2006), su relación terminó con una traición que dejó a los fans preguntándose por el destino de su amistad. En Milán, sin embargo, ambos se mostraron sonrientes y cómplices, elevando la expectativa sobre la resolución de su vínculo en la secuela.

Con Anne Hathaway también confirmada para la película, que se estrenará en 2026, el rodaje avanza con escenas que prometen revivir el glamour, la tensión y las intrigas del universo fashionista.

La gran incógnita que queda en el aire es: ¿Cómo se reinventará la icónica Miranda Priestly veinte años después de haber marcado lo que sí importa en el mundo de la moda?

