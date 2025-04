Los Simpsons predijeron la construcción del rasacacielos The Shard 20 años antes de su construcción

Los Simpsons, famosos por sus predicciones, sorprendieron a sus seguidores con una coincidencia arquitectónica que no había sido anticipada por nadie en 1995. En el episodio titulado La Boda de Lisa , emitido en la sexta temporada, los guionistas mostraron una estructura puntiaguda en Londres que, años después , resultó ser The Shard , el rascacielos más alto de la ciudad.

Fotografía del episodio La Boda de Lisa, donde se aprecia la referencia a The Shard.

Fotografía del rascacielos The Shard.

En el episodio, ambientado en 2010, se puede ver un panorama futurista de Londres con una estructura similar a la que, en la realidad, se convertiría en el imponente The Shard, diseñado por Renzo Piano. Lo sorprendente es que el rascacielos no estaba en ningún plan oficial en ese momento. La construcción de The Shard comenzó en 2009 y fue finalizada en 2012.

Además de la presencia del edificio, otro detalle notable fue la modificación del Big Ben en la serie, mostrando un reloj digital en lugar de su tradicional esfera analógica. Esto simbolizaba el paso del clasicismo al modernismo, algo que se reflejó en la propia arquitectura de la ciudad.