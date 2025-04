Aunque se alejó de la fama, Gleeson no abandonó por completo la actuación. Después de su retiro, participó en obras de teatro discretas y algunos papeles menores en producciones televisivas. Su regreso al cine y la televisión comenzó en 2020 con Out of Her Mind, seguido de papeles en Rebecca’s Boyfriend (2021) y In the Land of Saints and Sinners (2023), además de un cameo en Sex Education (2023) y The Famous Five (2023).

Lea también: Johnny Depp regresa al cine con Day Drinker, junto a Penélope Cruz