Johnny Depp regresa al cine con Day Drinker, junto a Penélope Cruz

La historia gira en torno al encuentro inesperado entre el personaje de Depp y la camarera, quienes se verán involucrados en una situación peligrosa cuando entran en contacto con un criminal interpretado por Penélope Cruz. La película promete ser una mezcla de suspenso, acción y misterio, y marcará la cuarta colaboración entre Depp y Cruz, quienes previamente trabajaron juntos en Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides y Murder on the Orient Express.