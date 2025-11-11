Música
11 nov 2025 , 09:39

Shakira sufre doloroso percance en Quito, pero demuestra por qué es una Loba y sigue el show

Antes de interpretar La Tortura, Shakira sufrió un inesperado percance en Quito que, sin embargo, no logró detener su segunda fecha en la capital.

   
    Shakira tuvo un pequeño percance antes de interpretar La Tortura a mitad de su concierto en Quito. ( Captura de Pantalla )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
La icónica cantante colombiana Shakira continúa generando fervor en Ecuador con sus tres exitosas presentaciones en Quito. En lo que marca su regreso al país después de siete años, la artista ha movilizado a miles de fanáticos y generado un gran impacto económico, estimado en USD 40 millones.

Sin embargo, un pequeño incidente captó la atención durante su presentación del pasado domingo 9 de noviembre ante 35 mil espectadores en el Atahualpa. Aquí todos los detalles.

La segunda fecha de Shakira en Quito congregó a más de 35 mil personas.
La segunda fecha de Shakira en Quito congregó a más de 35 mil personas. ( Kenneth Triviño/Ecuavisa )

¿Qué pasó con Shakira?

Justo antes de interpretar su éxito La Tortura, la artista se agachó en el escenario, revisando algo entre sus pies. Al incorporarse, lanzó un inmediato grito de "¡Auch!" mientras se revisaba rápidamente la mano derecha con la izquierda.

Aunque sus bailarines mantuvieron la rutina, Shakira se examinó los dedos por unos 10 segundos de una forma un poco apresurada. Finalmente, la Loba logró quitarse el objeto que aparentemente tenía "clavado" en uno de sus dedos.

Tras resolver el percance, la cantante ofreció una sonrisa apenada por la breve pausa y continuó con la rutina de La Tortura al grito de "¡Eso Ecuador!".

En redes sociales, los fanáticos han especulado sobre el objeto, teorizando que pudo ser desde una astilla o un tornillo, hasta una uña rota debido a la intensa coreografía.

A pesar del breve susto, el espectáculo de la barranquillera prosiguió sin mayores interrupciones, deleitando a sus cientos de miles de seguidores con su icónico repertorio en la gélida noche capitalina.

Hoy, 11 de noviembre, se marca el último espectáculo de La Loba en Ecuador, antes de continuar con la etapa final del Las Mujeres Ya no Lloran World Tour por Latinoamérica y luego Europa. Con más de 100 mil personas movilizadas y millones de dólares en ganancias, el fenómeno Shakira ha dejado una huella memorable en el país.

