15 nov 2025 , 11:12

Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor de Black Panther será homenajeado el 20 de noviembre en una ceremonia encabezada por su viuda y figuras clave de su trayectoria artística.

   
    Chadwick Boseman. ( Foto: Internet. )
Chadwick Boseman, recordado internacionalmente por su interpretación del rey T’Challa en Black Panther, será honrado con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo jueves 20 de noviembre. El homenaje reconoce su huella en la industria cinematográfica y su relevancia cultural, marcada por personajes que trascendieron la pantalla.

El actor falleció en agosto de 2020, a los 43 años, tras una larga batalla contra un cáncer de colon que llevó en absoluta reserva mientras continuaba trabajando en producciones de alto nivel. Su muerte conmocionó al mundo del cine y generó una amplia ola de tributos desde diversas comunidades artísticas y sociales.

Chadwick Boseman. ( Foto: Internet. )

La ceremonia estará encabezada por su viuda, Simone Ledward-Boseman, quien aceptará el reconocimiento en su nombre. También participarán el director Ryan Coogler y la actriz Viola Davis, dos figuras cercanas al actor y fundamentales en distintos momentos de su carrera. Ambos rendirán homenaje a un intérprete cuyo trabajo sigue inspirando a millones.

Boseman se consolidó como uno de los actores más respetados de su generación gracias a una trayectoria marcada por papeles históricos y roles que redefinieron la representación afroamericana en Hollywood. Antes de su éxito mundial como T’Challa, ya destacaba por sus interpretaciones en Get On Up, donde dio vida a James Brown, y 42, en la que encarnó a Jackie Robinson. Su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War hasta Vengadores: Endgame, lo convirtió en un ícono cultural, con Black Panther como la cúspide de un legado que continúa vigente.

