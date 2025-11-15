Chadwick Boseman recibirá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor falleció en agosto de 2020, a los 43 años, tras una larga batalla contra un cáncer de colon que llevó en absoluta reserva mientras continuaba trabajando en producciones de alto nivel . Su muerte conmocionó al mundo del cine y generó una amplia ola de tributos desde diversas comunidades artísticas y sociales.

Chadwick Boseman , recordado internacionalmente por su interpretación del rey T’Challa en Black Panther , será honrado con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo jueves 20 de noviembre. El homenaje reconoce su huella en la industria cinematográfica y su relevancia cultural, marcada por personajes que trascendieron la pantalla.

La ceremonia estará encabezada por su viuda, Simone Ledward-Boseman, quien aceptará el reconocimiento en su nombre. También participarán el director Ryan Coogler y la actriz Viola Davis, dos figuras cercanas al actor y fundamentales en distintos momentos de su carrera. Ambos rendirán homenaje a un intérprete cuyo trabajo sigue inspirando a millones.

Boseman se consolidó como uno de los actores más respetados de su generación gracias a una trayectoria marcada por papeles históricos y roles que redefinieron la representación afroamericana en Hollywood. Antes de su éxito mundial como T’Challa, ya destacaba por sus interpretaciones en Get On Up, donde dio vida a James Brown, y 42, en la que encarnó a Jackie Robinson. Su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, desde Capitán América: Civil War hasta Vengadores: Endgame, lo convirtió en un ícono cultural, con Black Panther como la cúspide de un legado que continúa vigente.