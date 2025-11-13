Televisión
13 nov 2025 , 16:19

James Van Der Beek subasta recuerdos de Dawson’s Creek para costear tratamiento contra el cáncer

El actor anunció una subasta con piezas emblemáticas de la serie, buscando recaudar fondos para su tratamiento contra el cáncer.

   
  • James Van Der Beek subasta recuerdos de Dawson’s Creek para costear tratamiento contra el cáncer
    James Van Der Beek en 2019. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

​​​​​​James Van Der Beek, el eterno Dawson Leery de la icónica serie juvenil Dawson’s Creek, anunció una emotiva y necesaria subasta de sus objetos más preciados de la producción para financiar su tratamiento contra el cáncer colorrectal en etapa 3.

El actor, de 48 años, fue diagnosticado hace un año y, aunque mantiene una actitud positiva, ha reconocido que los tratamientos han sido "duros y caros". Por esta razón, ha decidido desprenderse de valiosos recuerdos de su carrera, bajo el lema: “El cáncer es caro”.

Lea: “Me siento destrozado”: James Van Der Beek revela la cruda razón por la que no fue a la reunión de Dawson’s Creek

Imagen de James Van Der Beek en Dawson's Creek.
Imagen de James Van Der Beek en Dawson's Creek. ( RRSS )

La Joya de la subasta: El collar de Joey Potter

Van Der Beek se asoció con Propstore, una reconocida casa de subastas, para realizar el evento del 5 al 7 de diciembre, con piezas disponibles tanto en Londres como en línea.

Entre los artículos más destacados que buscan cubrir los costos médicos, se encuentran el Atuendo del Piloto de Dawson’s Creek, el que usó en el episodio piloto de la serie, con un valor que podría alcanzar los USD 4 000.

Lea: ¡Irreconocible! Se filtra la primera foto de Sean Diddy Combs en su nueva prisión

También destaca el Collar de Joey Potter, aquel que Dawson regaló al personaje interpretada por Katie Holmes en el baile de graduación. Su valor estimado oscila entre USD 26 000 y 52 000.

El actor y padre de seis hijos explicó en redes sociales la razón de esta decisión:

Quote

"He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos. Y con todos los giros inesperados que la vida me ha deparado últimamente, está claro que ese momento es ahora."

Además de artículos de Dawson’s Creek, los seguidores podrán adquirir objetos de la película Varsity Blues (1999). Aunque siente nostalgia, el actor expresó gratitud por compartir estos objetos con quienes han apoyado su trabajo.

Lea: Cynthia Erivo protege a Ariana Grande de ataque de un fan en la premier de Wicked 2

Recientemente, Van Der Beek se ausentó de la esperada reunión del elenco de Dawson’s Creek (la primera en 22 años) debido a una recaída de salud, pero se mantiene firme en su lucha.

Temas
Entretenimiento
Televisión
cáncer
tratamiento cáncer
actores
espectáculo
series
quimioterapia
subastas
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas