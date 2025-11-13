Música
13 nov 2025 , 13:48

¡Irreconocible! Se filtra la primera foto de Sean Diddy Combs en su nueva prisión

El rapero, de 56 años, reapareció con barba y cabello completamente grises en su nueva foto de registro tomada en la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey.

   
    Sean Diddy Combs fue arrestado en 2024. ( RRS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Una nueva foto de registro de la prisión, conocida como mugshot, de Sean Diddy Combs ha sido publicada, mostrando un notable cambio físico en el rapero y empresario desde que fue sentenciado a 50 meses de prisión.

La imagen, obtenida por CBS News y tomada en la Institución Correccional Federal Fort Dix en Nueva Jersey, muestra a Combs, de 56 años, con un semblante serio y lo que más llama la atención: una barba y cabello completamente grises, un cambio significativo respecto a su imagen previa a la cárcel, donde habitualmente lucía su cabello teñido de negro.

Lea: Kanye West dice que fue abusado por judíos en su cuenta de X

Diddy fue trasladado a esta prisión federal en Nueva Jersey el pasado 30 de octubre de 2025, a solicitud de sus abogados. Este cambio se dio tras haber cumplido 13 meses privado de libertad y en medio de reportes de un presunto ataque con arma blanca en su anterior centro penitenciario.

Imagen de registro de Diddy Combs.
Imagen de registro de Diddy Combs. ( CBS News )

En su nuevo destino, el fundador de Bad Boy Records se encuentra inscrito en un programa intensivo de tratamiento de drogas y trabaja como asistente del capellán, según documentos judiciales.

Su fecha de liberación está programada para el 8 de mayo de 2028, aunque esto podría cambiar por buena conducta o una apelación exitosa. A pesar de su nueva ubicación y los programas de rehabilitación, la transición de Combs no ha estado exenta de problemas.

Lea: Diddy Combs niega haber fabricado o consumido alcohol en la prisión federal

La semana pasada, TMZ reportó que Combs fue reprendido por supuestamente consumir "alcohol casero" hecho con azúcar, Fanta y manzanas fermentadas.

Un representante del rapero negó categóricamente las acusaciones en su cuenta de X, asegurando que su "único objetivo es convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia."

Lea: Al jurado del juicio contra Diddy Combs observa varios videos sexualmente explícitos

El rapero fue condenado a 50 meses de prisión en julio de 2025 por dos cargos relacionados con la prostitución, aunque fue declarado no culpable de tráfico sexual por la fuerza y conspiración de crimen organizado.

