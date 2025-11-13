¡Irreconocible! Se filtra la primera foto de Sean Diddy Combs en su nueva prisión

Una nueva foto de registro de la prisión, conocida como mugshot, de Sean Diddy Combs ha sido publicada, mostrando un notable cambio físico en el rapero y empresario desde que fue sentenciado a 50 meses de prisión.

La imagen, obtenida por CBS News y tomada en la Institución Correccional Federal Fort Dix en Nueva Jersey, muestra a Combs, de 56 años, con un semblante serio y lo que más llama la atención: una barba y cabello completamente grises, un cambio significativo respecto a su imagen previa a la cárcel, donde habitualmente lucía su cabello teñido de negro.

Diddy fue trasladado a esta prisión federal en Nueva Jersey el pasado 30 de octubre de 2025, a solicitud de sus abogados. Este cambio se dio tras haber cumplido 13 meses privado de libertad y en medio de reportes de un presunto ataque con arma blanca en su anterior centro penitenciario.