Música
13 nov 2025 , 10:41

Shakira estuvo en la Mitad del Mundo: El Museo Intiñan revela fotos inéditas de su visita en Quito

El Museo Intiñán compartió imágenes que confirman que la artista sí estuvo en la Mitad del Mundo antes de su último concierto en la capital.

   
  • Shakira estuvo en la Mitad del Mundo: El Museo Intiñan revela fotos inéditas de su visita en Quito
    Shakira recibiendo el certificado de visita a la Mitad del Mundo. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La estancia de Shakira en la capital ecuatoriana con motivo de sus tres exitosos conciertos sigue generando noticias. Durante su última presentación, La Loba mencionó haber visitado un sitio icónico: la Mitad del Mundo, junto a sus hijos.

Esta afirmación generó escepticismo entre los fanáticos, ya que su presencia no se había viralizado, a diferencia de los recorridos de sus bailarines por la Plaza Grande y otras zonas de la Carita de Dios.

Lea: "¡Qué bonito es Quito!" Bailarinas de Shakira recorren la capital antes de sus conciertos en Ecuador

Sin embargo, el misterio fue resuelto en las últimas horas, confirmando que la barranquillera pasó casi desapercibida en uno de los lugares más emblemáticos de Quito.

Shakira convocó a cerca de 105 mil personas en Quito.
Shakira convocó a cerca de 105 mil personas en Quito. ( RRS )

¿Estuvo en la Mitad del Mundo?

Luego del concierto, comenzaron a circular videos en TikTok que afirmaban que Shakira se encontraba en el monumento a la Mitad del Mundo.

Esto, acompañado de videos que mostraban dos autos en el monumento, custodiado por guardaespaldas, en los que, presumiblemente, estaba Shakira y sus hijos, aunque estos nunca se bajaron de ellos.

Lea: Hombre de 80 años demanda a Shakira por millones y asegura tener una relación con la cantante

El Museo Intiñán se adelanta a la IA

Sin embargo, la duda sobre los videos se disipó en la noche del 12 de noviembre, cuando el Museo Solar Intiñán sorprendió a todos al publicar un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram.

Lea: La rivalidad entre Karol G y Shakira: ¿quién tiene el trono de la música latina?

En estos, demostraban que Shakira no solo visitó la Mitad del Mundo, sino que recorrió sus instalaciones con sus hijos y su equipo. El museo, fundado en 1989 para rescatar la cultura de los pueblos equinocciales, acompañó las imágenes con un mensaje juguetón:

Quote

"Una visita muy especial Shakira. Queríamos hacer el trend con IA pero ella se nos adelantó. Con cariño, el Museo Intiñán"

Shakira en el Museo Intiñán.
Shakira en el Museo Intiñán. ( RRSS )

Las fotografías muestran a la artista junto al personal del museo, incluso recibiendo un certificado que confirma su visita al Intiñán.

Aunque los fanáticos inicialmente teorizaron que las imágenes podrían ser parte de un trend viral que usa Inteligencia Artificial (IA) para colocar a la cantante en diversos negocios, el museo aseguró que las fotografías son completamente reales.

De hecho, confirmaron que ellos mismos contemplaban hacer el trend, pero la visita de la cantante se les adelantó.

Shakira en el Museo Intiñán de Quito.
Shakira en el Museo Intiñán de Quito. ( RRSS )

Esta autenticidad se ve reforzada por una imagen previamente publicada por la propia Shakira en su Instagram.

En dicha foto, la artista aparece junto a una mujer Otavalo, que ahora se sabe, fue capturada dentro del Museo Intiñán y que también aparece en las tomas ampliadas compartidas por la institución.

Lea: Celebrando 30 años de Pies Descalzos: Shakira, Ecuador y el comienzo de su éxito

Habiendo generado casi USD 40 millones en ingresos para la capital, y haber deleitado al Ecuador con su repertorio, ahora la Loba se dirige a sus últimas fechas en Perú y el Cono Sur, antes de partir a Europa para seguir con su gira, Las Mujeres ya no Lloran.

Temas
Entretenimiento
Música
Tour
Cultura ecuatoriana
Música Latina
espectáculo
museo
visita
Shakira
Quito
Noticias
Recomendadas