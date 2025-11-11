Música
11 nov 2025 , 20:18

Shakira cierra su visita a Quito con el tercer concierto

La noche de este martes 11 de noviembre de 2025 será el último concierto, en Quito, de la artista colombiana. Se calcula presencia de más de 30 mil personas en el estadio Atahualpa.

   
  • Shakira cierra su visita a Quito con el tercer concierto
    Vista general del rostro de la cantante colombiana Shakira, proyectada en la pantalla gigante.( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un cúmulo de emociones han provocado los dos primeros conciertos de la cantante colombiana Shakira, en Quito, como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La noche de hoy, martes 11 de octubre de 2025, será su última presentación y se espera la presencia de más de 30 000 fanáticos.

Desde temprano, los seguidores de la artista barranquillera acudieron al Coloso del Batán para hacer fila. Con boleto en mano, esperaban ansiosos que se abran las puertas para ubicarse en su localidad. Uno de los temas que más comentó la gente fue el diseño del vestido que lo confeccionó la marca ecuatoriana Toska.

Se trata de un traje único, inspirado en Quito y sus mujeres trabajadoras, con el deseo de que la artista colombiana lo vista esta noche. De igual forma, se habló de los influencers que la acompañaron al inicio de sus conciertos.

Aparecieron Érika Vélez, Luciana Guschmer, la actriz Nataly Valencia y Ariana Altuve, actual pareja de Leonardo Campana, delantero de la selección ecuatoriana de fútbol. Igual pasó con la empresaria Sara Granja, la cosmetóloga Andrea Navarrete, la influencer Michelle Katz, el director Jorge Ullo, la periodista Diana León.

Le puede interesar: Los famosos que caminaron con Shakira el domingo en Quito: Érika Vélez, Luciana Guschmer y más

Su arribo al país

Shakira llegó el pasado viernes al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Desde el inicio, ella recibió el cariño de la gente. Desdem diferentes zonas del país, la gente se organizó para verla.

En Guayaquil, por ejemplo, los fanáticos no pararon de salir desde la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera. Mientras que, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, los vuelos hacia Quito también se coparon. Los 18 vuelos programados por Avianca y Latam estaban totalmente vendidos, con despegues que comenzaron a las 06:00 y continuarán durante toda la noche.

Le puede interesar: Samantha Grey y otros famosos que caminaron con Shakira el sábado 8 de noviembre

Sus bailarinas disfrutaron Quito

Dos de sus bailarinas más reconocidas, Natalia Palomares de España y Darina Littleton de Estados Unidos, aprovecharon su estancia en Quito para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos.

Palomares publicó en Instagram fotografías y un video desde la base de la Virgen del Panecillo.

Luego recorrió el Centro Histórico, compartiendo una foto de la Calle de las Siete Cruces, varias selfies —una junto a su compañera Darina—, y postales panorámicas de la ciudad, una desde la cúpula de la Catedral y otra con la descripción “Qué bonito es Quito”, con la Basílica al fondo.

Darina Littleton, capitana del equipo de baile, también mostró en sus historias su visita al Centro Histórico y su experiencia con la gastronomía local.

A continuación, los momentos más importantes previo al último concierto de la diva colombiana.

  • 21:00

    • Las localidades se encuentran completamente abarrotadas de gente. Cientos de personas transmiten en vivo, en redes sociales, el ambiente en el estadio Atahualpa. La gente hace la ola en las generales y espera el show con ansias.

  • 20:30

    • La gente ingresó masivamente al estadio Atahualpa.

    Le puede interesar: ¿Lloverá durante el último concierto de Shakira? Esto dice el Inamhi

    Temas
    Concierto
    Shakira
    World Tour
    Shakira
    Ecuador
    Quito
    Estadio Olímpico Atahualpa
    Noticias
    Recomendadas