Shakira en Quito: Samantha Grey y otros famosos que caminaron con La Loba

La Caminata con la Loba, una de las experiencias más exclusivas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, también estuvo presente en el concierto de Shakira del 8 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. En esta ocasión, cuatro figuras ecuatorianas, la actriz y bailarina Samantha Grey, el presentador y cantante Eduardo Andrade, la actriz Joselyn Gallardo y la presentadora Diana León, fueron parte del selecto grupo.

Los cuatro acompañaron a la artista desde el backstage hasta el escenario, en el ritual que antecede al inicio del espectáculo. Como es tradición, los elegidos recibieron chaquetas plateadas o brillantes y lentes oscuros para participar en este breve pero simbólico desfile.

En Quito, la expectativa por esta experiencia fue especialmente alta. Solo los asistentes con entradas de las localidades más exclusivas —Las Mujeres Ya No Lloran Box, Hips Don’t Lie Platinum y Antología Platinum, pudieron aspirar a un cupo. La productora Feel the Tickets recordó que los participantes son seleccionados mediante concursos, sorteos o invitaciones especiales, lo que ha convertido esta caminata en uno de los momentos más codiciados entre los seguidores de Shakira.