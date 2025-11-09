Música
09 nov 2025 , 09:24

Shakira en Quito: Samantha Grey y otros famosos que caminaron con La Loba

La experiencia, reservada solo para fans seleccionados y asistentes con entradas de las localidades más exclusivas, llevó a cuatro ecuatorianos a recorrer con la artista el trayecto del backstage al escenario en Quito.

   
    Samantha Grey, Eduardo Andrade, Joselyn Gallardo y Diana León. ( Foto: Ecuavisa )
La Caminata con la Loba, una de las experiencias más exclusivas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, también estuvo presente en el concierto de Shakira del 8 de noviembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. En esta ocasión, cuatro figuras ecuatorianas, la actriz y bailarina Samantha Grey, el presentador y cantante Eduardo Andrade, la actriz Joselyn Gallardo y la presentadora Diana León, fueron parte del selecto grupo.

Los cuatro acompañaron a la artista desde el backstage hasta el escenario, en el ritual que antecede al inicio del espectáculo. Como es tradición, los elegidos recibieron chaquetas plateadas o brillantes y lentes oscuros para participar en este breve pero simbólico desfile.

En Quito, la expectativa por esta experiencia fue especialmente alta. Solo los asistentes con entradas de las localidades más exclusivas —Las Mujeres Ya No Lloran Box, Hips Don’t Lie Platinum y Antología Platinum, pudieron aspirar a un cupo. La productora Feel the Tickets recordó que los participantes son seleccionados mediante concursos, sorteos o invitaciones especiales, lo que ha convertido esta caminata en uno de los momentos más codiciados entre los seguidores de Shakira.

¿Quiénes son los que acompañaron a La Loba?

Cada uno de los seleccionados aportó su propia presencia al recorrido. Samantha Grey, conocida por su papel protagónico en la telenovela La Trinity de Ecuavisa, y Eduardo Andrade, figura de realities y presentador de televisión, se unieron a Joselyn Gallardo, recordada por su actuación en Sin senos sí hay paraíso, y a Diana León, reconocida reportera y presentadora guayaquileña. Juntos integraron el grupo que se reunió en un punto específico del estadio antes de ser guiado hacia la artista, camino que compartieron en sus redes sociales.

Para quienes aspiran a vivir esta experiencia en futuras fechas, la recomendación es mantenerse atentos a las dinámicas anunciadas por la productora y por las cuentas oficiales de la gira. Los cupos son limitados y dependen tanto del tipo de entrada adquirida como de los sorteos o invitaciones que realiza el equipo de Shakira, lo que mantiene intacto el aura de exclusividad que rodea a la Caminata con la Loba.

