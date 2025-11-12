Shakira se pone los cuernos para el estreno de ZOO, el tema oficial de Zootopia 2

La superestrella global Shakira vuelve a conquistar la pantalla grande y el mundo de la música con el estreno del videoclip de ZOO, la nueva canción oficial de Zootopia 2, la esperada secuela de Disney. La artista no solo le pone voz al tema, sino que retoma su rol como la carismática Gazelle, la estrella pop de la metrópoli animal, luego de haber dado vida a la banda sonora de la primera entrega con Try Everything. Lea: Las postales que dejó Shakira en su paso por Quito Este cambio de piel, de Loba a Gacela, ya había sido anticipado por sus fans en Ecuador, durante la última fecha de Las Mujeres ya no Lloran World Tour en el Olímpico Atahualpa de Quito.

En la última presentación de Shakira en Quito, apareció Gazelle en las pantallas del Atahualpa. ( )

En el adelanto que mostró Shakira en Quito, aparecía el personaje de Gazelle, con el nombre de la gira modificado a Las Gacelas Ya No Lloran World Tour, un posible indicio de que la gira podría llegar a Zootopia. El videoclip de ZOO es un festín visual y cultural. Shakira aparece luciendo los cuernos de gacela —un animal presente en el Medio Oriente— en un claro y elegante guiño a sus raíces libanesas. Lea: Shakira sufre doloroso percance en Quito, pero demuestra por qué es una Loba y sigue el show Vestida de púrpura y acompañada por un cuerpo de baile de bailarines tigres, la artista desciende con un impactante número 100, que recuerda a las cifras de éxito que ha acumulado en su carrera.