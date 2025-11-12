Música
Shakira se pone los cuernos para el estreno de ZOO, el tema oficial de Zootopia 2

La artista barranquillera deja atrás su era Loba para encarnar a Gazelle en el nuevo videoclip, que rinde homenaje a sus raíces libanesas.

   
    Shakira interpretará nuevamente a Gazelle en Zootopia 2. ( Captura de Pantalla )
La superestrella global Shakira vuelve a conquistar la pantalla grande y el mundo de la música con el estreno del videoclip de ZOO, la nueva canción oficial de Zootopia 2, la esperada secuela de Disney.

La artista no solo le pone voz al tema, sino que retoma su rol como la carismática Gazelle, la estrella pop de la metrópoli animal, luego de haber dado vida a la banda sonora de la primera entrega con Try Everything.

Este cambio de piel, de Loba a Gacela, ya había sido anticipado por sus fans en Ecuador, durante la última fecha de Las Mujeres ya no Lloran World Tour en el Olímpico Atahualpa de Quito.

En la última presentación de Shakira en Quito, apareció Gazelle en las pantallas del Atahualpa.
En la última presentación de Shakira en Quito, apareció Gazelle en las pantallas del Atahualpa. ( RRSS )

En el adelanto que mostró Shakira en Quito, aparecía el personaje de Gazelle, con el nombre de la gira modificado a Las Gacelas Ya No Lloran World Tour, un posible indicio de que la gira podría llegar a Zootopia.

El videoclip de ZOO es un festín visual y cultural. Shakira aparece luciendo los cuernos de gacela —un animal presente en el Medio Oriente— en un claro y elegante guiño a sus raíces libanesas.

Vestida de púrpura y acompañada por un cuerpo de baile de bailarines tigres, la artista desciende con un impactante número 100, que recuerda a las cifras de éxito que ha acumulado en su carrera.

A lo largo del video, la estrella intercala su forma humana con su alter ego de gacela, rodeada de cientos de animales que bailan al ritmo pegadizo de la canción. Sus atuendos están visiblemente inspirados en la estética de su actual Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Disney ha confirmado que Zootopia 2 llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, una fecha estratégica dentro de su calendario de lanzamientos para el cierre del año fiscal.

