Shakira se pone los cuernos para el estreno de ZOO, el tema oficial de Zootopia 2

La superestrella global Shakira vuelve a conquistar la pantalla grande y el mundo de la música con el estreno del videoclip de ZOO, la nueva canción oficial de Zootopia 2, la esperada secuela de