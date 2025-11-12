Así se despidió Shakira de Ecuador: entre regalos y una gran caravana de fanáticos

La Loba se despidió de su manada ecuatoriana a lo grande. Shakira cerró con broche de oro su paso por Quito, tras hacer historia con tres conciertos consecutivos completamente agotados en el Estadio Olímpico Atahualpa, como parte de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. A su salida del Coloso del Batán, cientos de fanáticos llenaron la 6 de Diciembre para despedirse de la barranquillera al finalizar su última fecha en la capital ecuatoriana. Lea: Shakira en Ecuador: Sol, largas filas y fans que viajan días por ver a la Loba

La gran caravana que despidió a Shakira

La noche del martes 11 de noviembre, luego de su último espectáculo, la artista colombiana protagonizó una emotiva despedida: cientos de fans se apostaron en las calles cercanas para verla partir, coreando su nombre mientras ella, sonriente, los saludaba desde el sunroof de su vehículo en una caravana que desbordó entusiasmo y cariño. En redes sociales y en la cuenta de Instagram de La Loba, se pueden ver los videos en los que Shakira se despide de su fanaticada, mientras los fanáticos se agolpan en los alrededores de la avenida 6 de Diciembre para agradecerle por los conciertos. Shakira posteó lo siguiente en Instagram:

"¡Tres noches inolvidables en Quito! ¡¡El ambiente que se respira es de pura alegría!! ¡¡Gracias Quito por contagiarme todo lo bueno que solo ustedes saben dar!! ¡¡Los quiero!!"

Los regalos para Shakira

La Loba se fue de Ecuador con los brazos llenos de afecto y regalos significativos de sus seguidores, destacando:

Un emotivo retrato.

Un colibrí multicolor tallado en madera.

Una máscara de diablo huma.

Un poncho de una loba y sus lobeznos.

La referencia a Zootopia

Adicionalmente, Shakira aprovechó el escenario para sorprender al público con un adelanto promocional de su participación en Zootopia 2 (a estrenarse en 2025). La pantalla gigante proyectó un lúdico mensaje: "Las gacelas ya no lloran World Tour", seguido de un adelanto del videoclip de Zoo, la canción compuesta por ella para la película, donde se la observa vestida de morado y luciendo cuernos de gacela, un guiño que elevó el entusiasmo del público.