Así se despidió Shakira de Ecuador: entre regalos y una gran caravana de fanáticos

<b>La Loba se despidió de su manada ecuatoriana a lo grande</b>. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/que-famosos-caminaron-shakira-quito-erika-velez-luciana-guschmer-FF10401271 target=_blank>Shakira</a> cerró con <b>broche de oro</b> su paso por Quito, tras hacer historia con tres conciertos consecutivos completamente agotados en el <b>Estadio</b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-percance-mano-concierto-quito-KF10405971 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/shakira-en-ecuador-sol-largas-filas-fans-viajan-dias-por-ver-la-loba-ML10390862 target=_blank></a>