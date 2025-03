A lo largo de su carrera, Miley Cyrus ha atravesado múltiples transformaciones, desde su icónica figura en Disney con Hannah Montana hasta su consolidación como una artista versátil, capaz de sorprender a su audiencia con cada cambio de imagen y estilo. A sus 32 años, la cantante no solo ha dejado atrás su pasado como la chica rebelde de Disney , sino que también ha dejado claro que se siente cómoda con su naturaleza contradictoria y en constante evolución.

En una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, Miley habló sobre su próximo proyecto, un álbum visual que promete ser una obra conceptual que no solo mostrará su música, sino también su visión artística. Inspirada en grandes obras de la música y el arte, como The Wall de Pink Floyd, Miley tiene la intención de llevar a su audiencia a una experiencia inmersiva, que no solo se escuche, sino que se viva visualmente.

La cantante enfatizó que su música busca ser un psicodélico humano, un viaje emocional que tiene como fin ayudar a la gente a encontrar algo dentro de ellos mismos que se despierte con su arte. Este proyecto está orientado a sanar a través de la música, buscando transmitir una experiencia emocional profunda que resuene con su audiencia.