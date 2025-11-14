Donald Trump aprobó la primera venta de armamento a Taiwán

En el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aprobó la venta de equipos militares por USD 330 millones. Taiwán solicitó "componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, insumos y accesorios, así como asistencia para la reparación de aviones F-16, C-130 e Indigenous Defense Fighter (IDF)", según un comunicado publicado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos.

Se espera que la venta se haga efectiva en el plazo de un mes, el Gobierno de Estados Unidos "continúa asistiendo a Taiwán en el mantenimiento de una capacidad de defensa suficiente", manifestó el Ministerio de Defensa Nacional de la isla en un comunicado.

La provisión de estas piezas "no solo ayudará a sostener la preparación de combate de los cazas de la Fuerza Aérea y a reforzar la defensa aérea" de Taiwán, sino que también "fortalecerá la resiliencia defensiva y mejorará la capacidad de respuesta frente a las incursiones 'en zona gris' de la República Popular China", de acuerdo al MDN.

