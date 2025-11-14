EE.UU.
Donald Trump aprobó la primera venta de armamento a Taiwán

Estados Unidos aprobó la primera venta de aviones de combate por USD 330 millones a Taiwán y China reaccionó con descontento.

   
    Donald Trump, habla durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 13 de noviembre de 2025 en Washington( Saul Loeb / AFP )
En el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se aprobó la venta de equipos militares por USD 330 millones. Taiwán solicitó "componentes no estándar, repuestos y piezas de reparación, insumos y accesorios, así como asistencia para la reparación de aviones F-16, C-130 e Indigenous Defense Fighter (IDF)", según un comunicado publicado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos.

Se espera que la venta se haga efectiva en el plazo de un mes, el Gobierno de Estados Unidos "continúa asistiendo a Taiwán en el mantenimiento de una capacidad de defensa suficiente", manifestó el Ministerio de Defensa Nacional de la isla en un comunicado.

La provisión de estas piezas "no solo ayudará a sostener la preparación de combate de los cazas de la Fuerza Aérea y a reforzar la defensa aérea" de Taiwán, sino que también "fortalecerá la resiliencia defensiva y mejorará la capacidad de respuesta frente a las incursiones 'en zona gris' de la República Popular China", de acuerdo al MDN.

¿ Cuál fue la respuesta de China ante la situación?

Desde hace más de siete décadas, EE UU se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

El Gobierno chino advirtió este viernes 14 de noviembre de 2025 a Estados Unidos que Taiwán es su "línea roja inviolable", después que se aprobara la venta a Taiwán, "infringe gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China; viola gravemente el derecho internacional y envía una señal sumamente negativa a las fuerzas 'independentistas' de Taiwán", dijo el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en una rueda de prensa.

"Instamos a Estados Unidos a implementar los compromisos asumidos por sus líderes sobre asuntos relacionados con Taiwán", agregó, al tiempo que pidió a Washington que "deje de tolerar y apoyar la búsqueda de la independencia mediante la venta de armas".

"China tomará todas las medidas necesarias para defender firmemente su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial", avisó el portavoz.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

