Aumenta la tensión entre China y Japón por Taiwán

<b>La tensión entre <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/japon target=_blank>Japón</a> y China por Taiwán</b>, después de que <b>Tokio afirmara que un conflicto militar justificaría una intervención de su Ejército</b>, se elevó este viernes con la queja formal de Pekín ante<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/china target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/japon-mujer-se-casa-con-personaje-de-chatgpt-AE10416420 target=_blank></a></b>